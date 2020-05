Espetáculo `drive-in` de Luís de Matos em espaço aberto a outros artistas

A estreia do "Luís de Matos Drive-In" acontecerá no dia 05 de junho, com a presença de um máximo de 70 carros, num parque com capacidade para 100 viaturas que "fica preparado para diferentes eventos culturais, nas áreas do teatro, humor e música", adiantou.

"Aquilo que sabemos fazer estamos proibidos de fazer. Estamos a tentar criar condições para acolher outros artistas", sublinhou Luís de Matos, realçando a necessidade de o mundo das artes e do espetáculo inovar para ultrapassar as restrições associadas à pandemia da covid-19.

Além do dever de as pessoas respeitarem as imposições legais em vigor, para travar a propagação do novo coronavírus, "vai demorar algum tempo até que se sintam à vontade" novamente em espaços fechados, referiu.

"Luís de Matos Drive-In" é um espetáculo "fortemente interativo" concebido para apresentar no recinto do Estúdio 33, coincidindo com a celebração dos 25 anos de atividade da produtora, segundo uma nota hoje divulgada.

"Com uma área total de 10 mil metros quadrados, o Estúdio 33, de onde foi emitida em direto a série `Luís de Matos Impossível`, na RTP 1, e onde habitualmente se realizam eventos corporativos, inclui jardim e parque privativo para uma centena de veículos", salienta.

O novo espetáculo, segundo a empresa, "recorre à mais moderna tecnologia em matéria de áudio, vídeo e comunicação `wireless`, no absoluto respeito de todas as medidas de segurança exigidas" no contexto da pandemia.

"As famílias chegam, sintonizam a frequência rádio indicada, participam e regressam a suas casas sem nunca sair das viaturas, numa mistura única de procedimentos e criatividade que permitem experienciar algo de único, especial e inesquecível", esclarece.

Trata-se de uma resposta "criativa, original e segura, num tempo de exceção que a todos obriga a pensar diferente", enfatiza a Luís de Matos Produções, que dentro de um mês, em Ansião, distrito de Leiria, vai apresentar "o primeiro espetáculo de magia alguma vez criado para ser vivido dentro de um carro".

"Mesmo com o gradual levantamento das medidas de confinamento, o público levará algum tempo a voltar a sentir tranquilidade e prazer em assistir a espetáculos nos recintos tradicionais", prevê ainda, recordando que também em Portugal, nos últimos anos, tem vindo a renascer "o conceito americano `drive-in`, surgido em 1933 para a projeção de cinema ao ar livre".

Os bilhetes são postos à venda na quarta-feira, exclusivamente `online`, a um preço de 50 euros por viatura.

