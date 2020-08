Estado de contingência vigora em todo o país a partir de 15 de setembro

Trata-se de uma medida preventiva para preparar o regresso às aulas.Quanto a medidas concretas enquadradas pelo estado de contingência vão ser discutidas no retomar das reuniões com os peritos no Infarmed a 7 de setembro.





Reportagem de Ana Isabel Costa.



as reuniões de peritos no infarmed são retomadas a 7 de setembro... lisboa permanece em contingência... a medida é alargada a todo o país a 15 de setembro...