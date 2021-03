Estado de emergência no município venezuelano de Tovar

A medida foi tomada apesar de a Venezuela estar sob uma quarentena restrita, pelo menos até depois da Páscoa, mas quando os números oficiais de casos registam uma subida constante, atribuída à segunda onda de covid-19 no país.", de acordo com o decreto publicado.e a arquitetura local, de estilo alemão, é uma das principais atrações turísticas.Sem precisar por quanto tempo se vai prolongar a medida, o decreto (DA-005/2021) ordena "aos órgãos de segurança e de ordem pública" de Tovar "" do município, "".

Em 22 de março, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou, duas semanas de "quarentena radical", até depois da Páscoa, para tentar travar a propagação local da variante do novo coronavírus detetada no Brasil.