Estados Unidos aprova ajuda económica de 735 mil milhões de euros

Após a sua aprovação na Câmara dos Representantes, o projeto de lei vai agora para o Senado.

Os pontos mais marcantes do pacote de estímulo são o pagamento de 600 dólares a todos os norte-americanos com rendimentos inferiores a 75.000 dólares por ano e subsídios de desemprego de 300 dólares por semana.

Estes benefícios podem tornar-se efetivos na próxima semana, anunciou o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.Os democratas e republicanos anunciaram o acordo no domingo à noite após meses de negociações para incluir a ajuda de emergência na lei de despesas para 2021.Os democratas tentaram passar uma nova ajuda de mais de três biliões de dólares no verão, mas os republicanos e a Casa Branca bloquearam o pacote e as negociações falharam várias vezes desde então.

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, expressou o seu apoio à aprovação deste resgate de 735 mil milhões de euros, embora tenha avisado que não é suficiente e que serão necessários mais fundos.