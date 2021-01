Estados Unidos têm plano traçado para combater novas variantes do SARS-CoV-2

Foto: Lukasz Gagulski - EPA

Os Estados Unidos são o primeiro país a confirmar que estão a chegar a acordo com as farmacêuticas para que as vacinas ou suplementos possam conter proteção contra as novas variantes do SARS-CoV-2, variantes mais infecciosas e mortíferas.