Estudo leva EUA a recomendar utilização de máscara a vacinados em espaços fechados

Reuters

Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde voltaram a recomendar a utilização de máscara em espaços fechados também para quem tem a vacinação completa, baseando-se num estudo feito no estado do Massachussets que concluiu que as pessoas vacinadas podem carregar consigo as mesmas cargas virais que as não vacinadas.