EUA. Biden anuncia mais testes gratuitos e outras medidas para combater Ómicron

Apesar de os Estados Unidos estarem a enfrentar uma nova vaga da covid-19 e a nova variante Ómicron se estar a disseminar rapidamente por todo o país, Joe Biden não desencorajou que os norte-americanos se juntem às famílias no Natal. Contudo, durante uma conferência na Casa Branca, o presidente incentivou a uma época festiva mais segura, apelando à vacinação e à testagem massiva de todos antes de se reunirem com outras pessoas.afirmou Biden.Nas palavras do presidente norte-americano, a população devia estar “preocupada”, mas não “em pânico” com a Ómicron, visto que “não estamos em março de 2020”.acrescentou.

Mas Biden deixou um aviso a quem não se vacinou: "Se não estiver totalmente vacinado, tem um bom motivo para se preocupar".





lamentou.

O líder norte-americano denunciou ainda o comportamento “imoral” de certas empresas que lucram ao permitirem a divulgação de mentiras “que podem matar os próprios clientes”.



Ómicron obriga a novas medidas

Em menos de um mês, a Ómicron já se tornou a variante dominante nos EUA, responsável por 73 por cento dos novos casos de Covid-19 do país. E depois de há umas semanas Joe Biden ter afirmado que iria reforçar o plano de inverno de combate à pandemia, anunciou na terça-feira novas medidas para controlar a disseminação desta nova variante.



Num discurso na Casa Branca, o presidente apresentou as principais alterações ao plano de inverno contra a covid-19, forçadas pelo aumento de infetados com a variante Ómicron, cujas propriedades não são totalmente compreendidas pelos cientistas.



Um fator importante do plano é a decisão de Biden em adquirir 500 milhões de testes rápidos para oferecer a todos os norte-americanos a partir de janeiro de 2022. Os cidadãos deverão, assim, usar um novo ‘site’ na Internet para solicitar os testes, que serão enviados por correio de forma gratuita, indicou a Casa Branca.





"O Governo federal vai comprar 500 milhões de testes rápidos para entregar na casa dos norte-americanos a partir de janeiro. Vamos entregá-lo gratuitamente e vamos ter sites onde podem pedir para que sejam entregues na sua casa", afirmou o presidente.





É, aliás, a primeira vez que a Casa Branca vai enviar testes diretamente aos norte-americanos, depois de mais um ano de solicitações de especialistas em saúde pública.



A Administração Biden vai criar também novos centros de testagem e utilizará a Lei de Proteção de Defesa para ajudar a fabricar mais testes.



O primeiro novo centro de testagem com apoio federal será aberto em Nova Iorque esta semana. Os novos centros de testagem vão somar-se aos 20 mil já disponíveis. Funcionários da Casa Branca disseram que estão a trabalhar com a Google para que as pessoas os possam encontrar ao digitar no motor de busca: “teste covid gratuito perto de mim”.



Mas, uma vez que os centros de testagem têm registado longas filas desde o início da semana, a Casa Branca vai ainda mobilizar mil médicos, enfermeiros e membros das equipas médicas do Exército.