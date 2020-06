EUA chumbam. Inquérito considera mais eficaz resposta da China à pandemia

Os números não enganam e a opinião mundial favorece a China relativamente à resposta à pandemia da Covid-19. Embora o novo coronavírus tenha surgido na cidade chinesa de Wuhan e a China Continental esteja de novo em alerta, receando uma segunda vaga, o país regista cerca 83 mil casos de infeção. Já os EUA são, atualmente, o país mais afetado no mundo - tanto em número de casos como em número de mortes - e registam mais de dois milhões de infetados pelo SARS-Cov-2.





Os conflitos diplomáticos entre a China e os EUA são já antigos mas, quanto ao combate à pandemia, a maioria das pessoas acredita que a liderança chinesa está à frente da norte-americana. A análise, divulgada esta segunda-feira, revelou ainda que a maioria dos chineses pensa que os Estados Unidos têm uma influência negativa na democracia a nível global.





insatisfação geral com a liderança de Donald Trump, nomeadamente durante a crise pandémica. Uma investigação da Alliance of Democracies Foundation, em conjunto com a empresa alemã Dalia Research, revela uma





Das 124 mil pessoas entrevistadas, em 53 países diferentes, apenas um terço - principalmente de Taiwan, dos EUA e da Coreia do Sul - considera que os EUA responderam bem à crise. Contudo, mais de 60 por cento dos entrevistados disseram que a resposta da China foi boa.





De acordo com a investigação da Alliance of Democracies Foundation, organização liderada pelo ex-secretário-geral da Otan, Anfers Fogh Rasmussen, uma em cada três pessoas considera que não tem "democracia suficiente" no seu país.





"44 por cento dizem que têm uma influência positiva, 38 por cento diz que é negativa".



Contudo, "os países europeus continuam a ser os críticos mais fortes da influência global dos EUA, principalmente na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Irlanda e na Bélgica, onde a opinião geral é esmagadoramente negativa". Questionados sobre a resposta da China e dos EUA à pandemia do Covid-19, "quase todos os países avaliam a resposta da China como muito melhor". Relativamente à influência global dos EUA na democracia no resto do mundo,Contudo,





No que toca à resposta de cada país no combate à Covid-19, cerca de 70 por cento dizem estar "satisfeitos com a resposta do governo" do seu país, considerando ainda que este está a lidar "bem com a crise".



Os países mais insatisfeitos com a resposta do respetivo Governo à pandemia são o Brasil, o Chile, a França, o Reino Unido, a Itália e os EUA. Já os que, na maioria, estão satisfeitos são a Grécia, Taiwan, a Irlanda, a Austrália, a Coreia do Sul, a Dinamarca e a Malásia.



"A satisfação com a resposta do governo é quase tão alta nas democracias como nas não-democracias no geral (70 por cento e 74 por cento, respectivamente)".





No entanto, "nos 53 países analisados, cerca de metade da população sente que o seu país aplicou a "quantidade certa" de restrições à população, enquanto 28 por cento acha que o governo "não fez o suficiente" e apenas 17 por cento pensa que foi "demasiado", lê-se no documento.





Estes resultados foram baseados em entrevistas de representação nacional com 124 mil entrevistados de 53 países, realizadas entre 20 de abril e 3 de junho de 2020, e apresentam uma "comparação sem precedentes das ações em todo o mundo durante a pandemia da Covid-19".