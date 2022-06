EUA encomendam milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para crianças

Altos funcionários do governo adiantaram à AP que o governo permitiu que farmácias e estados começassem na semana passada a fazer pedidos de vacinas contra a Covid-19 para crianças, com 5 milhões de doses inicialmente disponíveis -- metade delas da Pfizer e a outra metade da Moderna.

Após a autorização dos reguladores, a Food and Drug Administration (FDA) e o Centers for Disease Control (CDC), a Casa Branca deverá anunciar ainda hoje um plano para a vacinação contra a covid-19 de crianças com menos de 5 anos.

Espera-se que na próxima semana tanto a FDA como o CDC deem a `luz verde` para a recomendação da vacinação contra a covid-19 de crianças com menos de 5 anos de idade, uma decisão que será considerada, segundo a Casa Branca, como um "marco histórico" na luta contra a pandemia.

O plano da Casa Branca deverá ser implementado já a partir de 20 de junho.

Um funcionário da Casa Branca assegurou ainda que, com a autorização da FDA, a administração Biden enviará de doses de vacinas, de forma imediata, para todo o país e assegurará que 85% das crianças com menos de cinco anos de idade tenham um local de vacinação próximo.

Até agora, o CDC recomenda vacinas contra a covid-19, bem como as doses de reforço, apenas para maiores de cinco anos, sendo que, de acordo com os dados mais recentes, 82,9% da população americana nessa faixa etária já recebeu pelo menos uma dose.