EUA. Milhares de pessoas evacuadas devido às inundações no Michigan

Os Estados Unidos são, atualmente, o país com mais vítimas mortais devido à Covid-19 e, neste momento, o continente americano é considerado o epicentro da pandemia - depois da Europa e da Ásia. E, na mesma altura em que tentam enfrentar o novo coronavírus, as autoridades norte-americanas têm agora de lidar também com as inundações no Michigan, evacuar cidades e tentar evitar que a situação pandémica se agrave por isso.





Pela segunda vez em menos de 24 horas, as famílias que moram ao longo do rio Tittabawassee e dos lagos a ele ligados no distrito de Midland tiveram de ser retiradas de casa, na terça-feira à noite.





Cerca de 10 mil pessoas abandonaram já as suas habitações, depois de as barragens de Edenville e de Sanford colapsarem, devido às chuva fortes dos últimos dias, que inundaram parte das zonas envolventes. Esta quarta-feira de manhã, a água cobria algumas ruas próximas ao rio no centro da cidade Midland, incluindo um parque nas margens do rio, chegando a um hotel e a parques de estacionamento.







Dramatic video from the air shows the Edenville, Michigan dam breach. You can see the water pouring out of Wixom Lake. Video by Ryan Kaleto. pic.twitter.com/1Gd58W028E — Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) May 20, 2020





A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, declarou o estado de emergência para o distrito de Midland, na terça-feira, e apelou a que a população abandonasse as zonas mais baixas e perto do rio, instando os moradores ameaçados pelas inundações a encontrarem um lugar para ficar - com amigos ou parentes - ou a procurarem um dos vários abrigos que abriram em todo o distrito para acolher quem precisar.



"Nas próximas 12 a 15 horas, o centro de Midland poderá estar abaixo de aproximadamente três metros de água", disse numa conferência de imprensa.







"Estamos a prever um nível histórico de subida das águas", acrescentou Whitmer. "Se ainda não saiu dessa área, faça isso agora e vá para um lugar seguro".





Gretchen Whitmer disse ainda que o centro de Midland - cidade de 42.000 a 14 quilómetros da jusante da represa de Sanford - enfrentava uma ameaça de inundação especialmente séria.







"Isto é diferente de tudo o que vimos no distrito de Midland. Se você tem um membro da família ou ente querido que mora em outra parte do estado, vá para lá agora", disse.







Também o Serviço Nacional de Meteorologia tem aconselhado a população que está perto do rio a procurar terrenos mais altos após "falhas catastróficas nas barragens".





A retirada de pessoas inclui as cidades de Edenville, Sanford e partes de Midland, de acordo com as autoridades de Midland.







Os avisos de inundação no Michigan já tinham sido emitidos após uma chuva generalizada de 10,2 a 17,8 centímetros desde domingo, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, uma vez que o rio Tittabawassee já tinha subido 9,3 metros e continuava a subir na noite de terça-feira.





Era sabido que havia 19 barragens de alto risco em condições insatisfatórias ou más no Michigan. A barragem de Edenville, construída em 1924, já tinha sido classificada como estando em condições insatisfatórias em 2018 pelo Estado.



Nesse ano, a Comissão Federal de Regulamentação de Energia revogou a licença da empresa que operava a barragem de Edenville devido a problemas de não conformidade que incluíam possibilidade de fugas e a incapacidade de aguentar uma inundação mais severa na área.



Autoridades receiam consequências das inundações em tempo de Covid-19





Pelo menos 3500 habitações já foram evacuadas e 10 mil pessoas tiveram de ser deslocadas, segundo disse Mark Bone, presidente do Conselho de Comissários do Condado de Midland, à CNN.





Dois rios em Michigan, o rio Tittabawassee, em Midland, e o rio Rifle, perto de Sterling, estão com caudal de cheia e a inundar as cidades circundantes, informou o Serviço Nacional de Meteorologia. No entanto, não há registo de feridos ou mortos, até agora.





"Isto é diferente de tudo o que já vivemos até agora. Estar a passar por isto no meio de uma pandemia é quase impensável", referiu Gretchen Whitmer, citada pela BBC.





Devido ao risco de inundação, os pacientes do Hospital de Midland tiveram também de ser retirados.







Com a necessidade de tirar as pessoas de casa, a governadora lembrou que o país está a enfrentar uma crise sanitária e, por isso, incentivou as pessoas a fazerem o possível para tomar precauções de forma impedir a disseminação da Covid-19, como cobrir o rosto e garantir o distanciamento social "da melhor maneira possível".





Na próxima quinta-feira, Donald Trump deve deslocar-se até ao e

Estado de Michigan para visitar uma fábrica da Ford que está a produzir ventiladores necessários na resposta à pandemia. Contudo, a governadora do Estado considera que a visita do presidente é uma violação das restrições impostas na região para conter a propagação do vírus no Michigan, que já contabiliza mais de 50 mil casos de infeção e cerca de cinco mil mortos.