EUA não vão dar vistos a estudantes que só frequentem cursos em linha

Em documento enviado para os dirigentes escolares, a agência dos EUA para a imigração e as fronteiras avisou que os novos estudantes que não estivessem inscritos até 09 de março "provavelmente não seria capazes de obter" vistos, se tencionarem seguir cursos inteiramente em linha.

O anúncio afeta desde logo novos estudantes que esperavam inscrever-se em universidades que vão dar cursos inteiramente em linha, devido à pandemia do novo coronavirus.

Esta decisão vai provocar uma quebra acentuada no número de estudantes estrangeiros nos EUA e afetar os estabelecimentos, que contam com as receitas das inscrições destes estudantes, que por regra pagam propinas elevadas.

Os EUA atraíram cerca de 1,1 milhões de estudantes estrangeiros no ano letivo 2018-19. O Conselho Americano da Educação estima que no próximo outono o número de inscrições de estudantes estrangeiros nas universidades dos EUA caia para 250 mil.