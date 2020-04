EUA, o país mais atingido pela Covid-19

Os EUA tornaram-se, no sábado, no país mais afetado em todo o mundo devido à Sars-Cov-2, tendo superado as 20 mil mortes, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.





Já na sexta-feira o país bateu outro recorde, sendo o primeiro a registar mais de duas mil mortes em apenas 24 horas.





O balanço atualizado dos últimos dias revela um aumento exponencial de casos confirmados de infeção e de mortes devido a esta doença, o que leva os especialistas a considerar que o epicentro do surto já se está a deslocar para os EUA.







Anthony Fauci, responsável pelo departamento de doenças infeciosas dos EUA, disse ao New York Times que o país está "a começar a ver o nivelamento e declínio" de casos e mortes, frisando, no entanto, que os esforços de mitigação, como o distanciamento social, devem manter-se.





Na sexta-feira, Donald Trump, afirmou que vai acompanhar e "ouvir com muita atenção" os assessores para a área da saúde pública, mas voltou a dizer que quer retomar o ritmo da economia quanto antes.



A administração de Trump tinha feito uma estimativa entre 100 mil e 240 mil vítimas mortais por causa da covid-19, mas esta semana o cálculo baixou para cerca de 60 mil mortes.





As recomendações de distanciamento social, emitidas pelo presidente dos EUA, estão em vigor até 30 de abril, embora muitos o acusem de ter imposto tarde as medidas de combate à pandemia.



Nova Iorque - o epicentro do surto no país



Mas o cenário pior desta crise pandémica nos EUA é em Nova Iorque, que registava no sábado mais de 180 mil pessoas infetadas - tendo mais casos de infeção do que o total de muitos países.





Este sábado, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, disse que o número de mortos no Estado parecia estar a estabilizar, anunciando 783 novas mortes nesse dia.



"Isto não é o máximo de todos os tempos, e podemos ver que o número está a estabilizar um pouco, mas está a estabilizar a um ritmo horrível", afirmou Cuomo.



"Estes números são incríveis e representam perdas e dores incríveis", acrescentou.







Já na sexta-feira, as autoridades de saúde de Nova Iorque confirmaram estarem a ser enterrados cadáveres numa vala comum na ilha de Hart, no noroeste da cidade, devido ao aumento significativo de mortes pelo novo coronavírus.



Anteriormente, esta zona era utilizada para sepultar corpos não reclamados nas morgues entre 30 a 60 dias, mas, devido à pandemia, e à necessidade de espaço para receber mais mortos, passaram a ser transferidos para a ilha de Hart cadáveres de infetados pela Covid-19.



"É provável que pessoas que tenham morrido sejam enterradas na ilha nos próximos dias", admitiu Freddi Goldstein, assessor de imprensa do município de Nova Iorque.





Entretanto, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, anunciou que as escolas públicas da cidade vão continuar fechadas até ao final do ano letivo, que termina no final de junho.



"Não é uma decisão fácil ou satisfatória para aqueles que estão a fazer esforços para que os nossos filhos obtenham a melhor educação possível", afirmou, em conferência de imprensa, no sábado.





A cidade que possui 1,1 milhões de estudantes, e todas as instituições de ensino estão fechadas desde 16 de março, tendo começado o sistema de ensino à distância.



"Pedimos aos nossos educadores uma forma completamente diferente de ensinar. Eles tiveram uma semana para se reequipar e recorrer ao ensino a distância, ao ensino ‘online' e para o por a funcionar", afirmou.







O governador de Nova Iorque já expressou ter receiro de uma segunda vaga e considera importante, antes de os cidadãos poderem voltar normalmente ao trabalho, realizwr milhões de testes, para detetar a presença de anticorpos.