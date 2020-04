EUA. Pandemia alimenta disputas na partilha de custódia entre pais divorciados

, questionou Mayorquin, médica em New Jersey, nos EUA, que viu a guarda das suas filhas ser-lhe negada depois de o ex-marido ter apresentado uma ordem judicial que lhe garante temporariamente a custódia exclusiva das suas filhas.O caso de Mayorquin é apenas um entre muitos. A questão que coloca tem sido igualmente levantada por outros médicos, enfermeiros, bombeiros e todos os profissionais que se encontram na linha da frente no combate à pandemia do novo coronavírus e que têm sido alvo de processos por parte dos ex-cônjuges.A falta de um protocolo que aborda a questão de divórcio num cenário de pandemia faz divergir as opiniões. Por um lado, profissionais consideram errado ser-lhes retirada a custódia dos filhos, por outro, os seus ex-companheiros argumentam que os filhos não podem correr o risco de infeção.Para além disso, o facto de a maioria dos tribunais estarem encerrados, exceto em casos de emergência, está a fazer com que os acordos de custódia sejam alterados unilateralmente. No entanto, existem também casos em que o casal chega a um mútuo acordo e um dos pais abdica das visitas aos filhos por receio de infeção.“Se existe uma ameaça iminente ao bem-estar da criança, nós devemos agir, seja algo como uso de drogas ou um vírus”, disse Surdukowski, ex-marido de Mayorquin, a The New York Times . “Ao ver as notícias, ao analisar os casos de médicos infetados, não me podem dizer que eles não correm um risco maior”, argumentou ainda Surdukowski.Segundo o jornal, alguns tribunais emitiram ordens administrativas relativamente a divórcios de modo a abordar o novo coronavírus. No entanto, não existe um protocolo que aborde o caso concreto dos profissionais da linha da frente., explica Conti Moore, advogada de casos de custódia de crianças. “Isto é sem precedentes. Tudo se resume a: como se é um pai divorciado numa altura de pandemia?”, questiona Moore.À agência Associated Press, a advogada Marilyn Chinitz acrescenta mesmo que “isto está a provocar danos tremendos a todos” e que “estes são momentos em que os pais precisam de ser atenciosos, pensar no melhor interesse dos filhos e não no seu próprio egoísmo”.