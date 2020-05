EUA. Pandemia destrói 20,5 milhões de empregos em abril

Para se ter uma ideia do rombo que o novo coronavírus provocou no país, a taxa de desemprego em fevereiro era de 3,5 por cento.

O aumento do desemprego em abril deste ano está bem acima, por exemplo, dos 8,7 milhões de pessoas que perderam o trabalho na última recessão, quando a taxa chegou aos 10 por cento em outubro de 2009.

O valor mais próximo do atual, de acordo com o The New York Times, aconteceu em 1933, na Grande Depressão, que terá levado a taxa de desemprego aos 25 por cento.

Ainda de acordo com o jornal norte-americano, a taxa atual pode até, na realidade, não estar a refletir a totalidade de cidadãos que estão sem emprego, uma vez que a definição de desempregado no país é o número de pessoas que estão ativamente à procura de trabalho.

A nível económico não reflete também o número de pessoas que, apesar de estarem empregadas, tiveram cortes significativos nos ordenados. Ou seja, estão a ganhar substancialmente menos.

Numa entrevista recente à televisão Fox News, o presidente dos EUA afirmou que prevê que a economia norte-americana volte rapidamente a crescer depois deste encerramento “artificial”.

Donald Trump tem demonstrado discordância com a decisão de vários Estados de confinarem a população para diminuir a propagação do vírus.

Os EUA registam nesta altura 75.670 vítimas mortais da Covid-19 e 1.256.972 de casos de infeção.



Um número impressionante resultado do impacto da Covid-19 no país, com a economia, em boa parte, a paralisar.