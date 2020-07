EUA recuam na decisão de negar vistos a estudantes estrangeiros que estejam em ensino à distância

De acordo com o juiz federal que comunicou a decisão, citado pela France-Presse, "as partes chegaram a um acordo" e, por isso, o executivo liderado pelo republicano Donald Trump "concordou em anular a decisão".

Esta medida, que foi anunciada em 06 de julho, acabou por ser contestada judicialmente pela Universidade de Harvard, sediada em Cambridge, Massachusetts, e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Esta contestação também foi apoiada por outras universidades norte-americanas e pelos sindicatos de professores de quase 20 estados.

O Governo de Donald Trump anunciou em 06 de julho que não permitirá a permanência dos estudantes estrangeiros nos Estados Unidos se as suas universidades decidirem, por causa da pandemia de covid-19, usar o ensino à distância, no início do próximo ano letivo.

"Vamos defender vigorosamente este caso, para permitir que os nossos estudantes estrangeiros -- e estudantes estrangeiros de todas as universidades do país -- continuem os seus estudos sem correr o risco de serem expulsos", disse o presidente da Universidade de Harvard, Lawrence Bacow, na sua conta da rede social Twitter, anunciando a iniciativa conjunta com o MIT.

Na terça-feira, o Presidente norte-americano atacou violentamente a Universidade de Harvard, descrevendo como "ridícula" a sua decisão de manter todos os cursos em plataformas virtuais, devido à pandemia.

Harvard tem cerca de 5.000 estudantes estrangeiros, de um total de cerca de 23.000 estudantes.

O MIT conta com quase um terço dos estudantes estrangeiros nas listas de inscritos.