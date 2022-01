EUA. Um milhão de crianças testaram positivo à covid-19 numa só semana

Na segunda semana de janeiro, quase um milhão de crianças testaram positivo à covid-19 nos Estados Unidos –, segundo a Academia Americana de Pediatria.Foram, mais precisamente,no pico registado este mês. Estes dados significam que um em cada dez casos de covid-19 entre crianças durante toda a pandemia – ou seja, desde o início de 2019 – ocorreu na segunda semana de janeiro de 2022.Esta subida pode ser explicada pelo atraso na vacinação desta faixa etária no país, onde, de acordo com o Centro norte-americano para o Controlo e Prevenção de Doenças.As hospitalizações entre crianças nos Estados Unidos estão também a aumentar, apesar de a doença grave e a morte serem menos prováveis entre estes menores do que entre adultos. alertou aoa pediatra Almaz Dessie, relembrando que “a vacinação é uma das maiores estratégias de saúde pública para lutarmos contra esta pandemia”.“É assustador ser pai neste momento e ter de constantemente tomar decisões pelos filhos.”, explicou, aproveitando para frisar que os raros efeitos secundários das vacinas “são muito pequenos em comparação com os riscos da covid-19”.“Não sabemos o que significa a longo prazo para as crianças a infeção com covid-19”, salientou a pediatra. Além disso, “quando mais vacinarmos, no país e no resto do mundo, menos provável é que apareçam novas variantes”.

Escolas em Oklahoma recusam-se a impor ensino virtual

Com o aumento de casos entre crianças, muitas escolas passaram já do ensino presencial para o virtual. No Estado do Oklahoma, a maioria dos estabelecimentos de ensino estão já encerrados, mas um grupo de escolas continua a resistir, causando preocupação entre pais e docentes.Trata-se do grupo de escolas públicas da cidade de Moore, que, denunciou uma das encarregadas de educação que organizaram um protesto já em agosto passado, apelando à transição para o ensino virtual.Na altura, quando os casos de covid-19 cresciam também a um ritmo preocupante, explicou Chassady Waldo à estação de notícias News9.“Até tirámos fotografias às salas de aula para mostrarmos como não era possível manter o distanciamento. Mas [a direção] não mostrou qualquer empatia”, continuou. “Agora, dois meses depois de ter começado o novo semestre, percebemos que este problema continua”.Em sua defesa, a escola respondeu em comunicado que “sentiu o impacto do aumento de ausências dos estudantes e dos funcionários, mas nem todas essas ausências se devem à covid-19”.Segundo as escolas de Moore, “, especialmente depois de uma interrupção letiva de duas semanas, são as principais razões para as ausências”.“Cada uma das nossas 35 escolas segue os protocolos de segurança e saúde”, assegurou o grupo de estabelecimentos públicos de ensino, pelo que,“Estamos a enfrentar o atual desafio do absentismo da melhor forma possível, colocando administradores e outros profissionais nos cargos que estão por preencher, desde as salas de aula às cantinas”, explicou o agrupamento.