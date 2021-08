EUA vão doar mais um milhão de vacinas ao Vietname

Kamala Harris, que falou após uma reunião bilateral com o primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, disse que as doses começariam a chegar dentro das próximas 24 horas. Isto eleva a doação total de vacinas dos EUA ao Vietname para seis milhões de doses.

A nova ajuda faz parte de um vasto conjunto de parcerias e apoio ao Vietname, anunciados durante a semana de visita ao Sudeste Asiático da vice-Presidente.

A viagem, que começou com uma visita a Singapura no início da semana, visa reforçar as relações dos EUA na região do Indo-Pacífico para combater a influência da China na região.

Desde o início da pandemia da covid-19, o Vietname contabilizou 9.014 mortos e 369.267 casos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.439.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 212,4 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.658 pessoas e foram contabilizados 1.022.807 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.