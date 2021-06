Euro2020. Extremo francês Dembélé submetido a exames a lesão num joelho

“Temos de verificar [a situação], vão ser feitos exames esta noite. Houve uma lesão no tendão de um joelho, mas a equipa médica vai verificar”, revelou Didier Deschamp à televisão francesa TF1.



Dembelé foi lançado no jogo aos 57 minutos contra a Hungria, quando França perdia por 1-0, e chegou a atirar uma bola à barra na primeira intervenção, mas, aos 87, já com o marcador igualado a um, o jogador teve que ser substituído devido a problemas físicos.



O extremo do FC Barcelona esteve ausente do treino de hoje dos gauleses em Budapeste, tal como Raphael Varane e Benjamin Pavard, relatou a agência de notícias francesa AFP, na preparação para o encontro decisivo contra Portugal, no Grupo F, marcado para quarta-feira, em Budapeste.



França lidera o agrupamento com quatro pontos, Alemanha e Portugal contam com três, e a Hungria é última com um ponto.