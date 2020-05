"Europa deve preparar-se para segunda vaga", alerta diretora do ECDC

The Guardian, Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), diz que

Em entrevista ao jornal britânico, Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), diz que este ainda "não é o tempo de relaxar"





A responsável salienta as "características do vírus" quanto à sua transmissibilidade e a baixa imunidade da população em vários países – entre 2 a 14 por cento –





"O vírus está à nossa volta, muito mais do que em janeiro ou em fevereiro. Não quero traçar um cenário apocalíptico, mas acho que precisamos de ser realistas", sublinha Andrea Ammon.





A diretora do ECDC refere, no entanto, que uma possível segunda vaga não é inevitável se as pessoas continuarem a cumprir as regras e as recomendações.





O alerta surge numa altura em que vários Governos europeus continuam a levantar algumas das restrições em vigor desde março, no início do surto em grande parte dos países. Em Portugal, o desconfinamento iniciou-se a 4 de maio e está previsto um alargamento progressivo de duas em duas semanas, até 1 de junho.







No início do mês, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças considerava que a vaga inicial de transmissão de Covid-19 na Europa já tinha sido ultrapassada em quase todos os países.

Governos "subestimaram" a pandemia





Na entrevista ao jornal britânico, a responsável do ECDC assegura que a organização avisou os Governos da Europa logo no final de janeiro, aconselhando ao reforço das capacidades dos sistemas de saúde, nomeadamente ao nível de camas e da capacidade das unidades de cuidados intensivos.





"Penso que os Governos subestimaram a velocidade de aumento do número de doentes", diz Andrea Ammon.





A responsável considera ainda que a batalha contra o novo coronavírus será longa. "Não sei se será para sempre, mas creio que não desaparecerá rapidamente. [O vírus] parece estar muito bem adaptado aos seres humanos".





Andrea Ammon reconhece, por fim, que uma ação mais rápida por parte dos Governos poderia ter salvado vidas, mas que isso mesmo não foi compreendido a tempo.







"Acredito que se tivéssemos adotado medidas mais cedo, isso poderia ter sido possível. Mas estas medidas são tão rígidas, tão contra a nossa experiência… Penso que foi necessário, infelizmente, que a situação no norte de Itália tornasse evidente que eram medidas necessárias", admitiu a diretora do ECDC, relembrando que as medidas de confinamento adotadas na China ainda durante o mês de janeiro foram consideradas como "impraticáveis" na Europa por muitos especialistas.







A entrevista com a responsável pela resposta europeia à Covid-19 surge um dia depois de o jornal El País ter noticiado que o ECDC terá desvalorizado os efeitos da pandemia na Europa numa reunião datada de 18 de fevereiro.





Nas atas da reunião a que o diário espanhol teve acesso, na altura, o organismo terá considerado que os contágios locais eram "leves" e estavam sob vigilância por parte das autoridades de saúde.





Até esta quarta-feira nos países da União Europeia, Reino Unido, Noruega, Liechtenstein e Islândia, tinham morrido mais de 158 mil pessoas por Covid-19. Até ao momento, os países mais afetados em termos de número de óbitos foram o Reino Unido, Itália e França.