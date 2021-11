Europa. Mortes associadas à Covid-19 aumentaram 10% numa semana

Segundo a OMS, houve cerca de 3,1 milhões de novos casos em todo o mundo, um aumento de cerca de um por cento face à semana anterior.

Quase dois terços das novas infeções pelo novo coronavírus – 1,9 milhão – ocorreram na Europa, onde os casos aumentaram sete por cento, revela o relatório semanal da Organização Mundial da Saúde.







Os países que reportaram mais números de novos casos foram os Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, Turquia e Alemanha. Em todo o mundo o número de mortes semanais por Covid-19 caiu quatro por cento e diminuiu em todas as regiões, exceto na Europa.



Dos 61 países que a OMS inclui na região europeia, que inclui a Rússia e se estende até à Ásia Central, registaram um aumento de 42 por cento de novas infeções na última semana.



Casos aumentam na Alemanha



Esta quinta-feira, a Alemanha registou um novo recorde de infeções por Covid-19 desde o início da pandemia, com 50.196 casos detetados nas últimas 24 horas, anunciou o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.Nas últimas 24 horas, o país contabilizou ainda 235 mortes provocadas pela doença, segundo o RKI.. Olaf Scholz já veio esta quinta-feira apelar a que a Alemanha adopte novas medidas, para “ultrapassar o Inverno”."A pandemia está de novo a alastrar de forma espetacular", lamentou o seu porta-voz, apelando às autoridades sanitárias regionais para que tomem medidas para travar a propagação do vírus.Vários estados particularmente afetados, como a Saxónia, a Baviera e, mais recentemente, Berlim, introduziram novas restrições para pessoas não vacinadas.

Países Baixos estudam novas restrições

O Governo dos Países Baixos está a estudar o reforço ou a introdução de novas restrições, como a redução do horário na restauração, para conter o aumento de infeções de Covid-19, que já ultrapassaram os 12 mil casos diários.Já em vigor estão o regresso do distanciamento social entre pessoas, para 1,5 metros em espaços públicos, ou o uso do passe sanitário em locais como ginásios, museus, hotéis e eventos.O executivo pretende tornar obrigatório o certificado digital no acesso a jardins zoológicos ou parques temáticos, impor o encerramento antecipado de bares e restaurantes, que atualmente têm de encerrar à meia-noite, e que os clientes estejam sentados.Há ainda mais 25 mortes por Covid-19 a assinalar nas últimas 24 horas.Os Países Baixos vão oferecer o reforço da vacina contra a Covid-19 a pessoas com mais de 80 anos a partir de dezembro, seguindo-se depois as pessoas com mais de 60 anos e os profissionais de saúde que tenham contacto direto com doentes.

Estima-se que cerca de 13 por cento dos cidadãos não pretendem ser vacinados neste momento. Rússia perto de novo recorde

As autoridades russas reportarem esta quinta-feira mais 1.237 óbitos relacionados com o SARS-CoV-2. Perto do número recorde registado na terça-feira, numa altura em que o número de novas infeções está a aumentar.



Foram registados 40.759 novos casos de infeção em todo o país, depois do número recorde atingido no sábado de 41.335.









