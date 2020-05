Eventuais focos de infeção em províncias preocupam autoridades do Irão

Com 114.533 casos, incluindo 6.854 mortos, segundo os dados anunciados hoje pelo Ministério da Saúde, o Irão é o país mais afetado pela pandemia da covid-19 no Médio Oriente.

"A situação é semelhante à dos últimos dias (na maioria das províncias), com exceção do Khuzestan (sudoeste), que continua crítica, e poderá também ser crítica no Khorassan do Norte" no nordeste do país, declarou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur.

"Se esta tendência continuar, o Khorassan do Norte também vai necessitar de medidas sérias", adiantou na sua conferência de imprensa diária pela televisão.

Na segunda-feira, o Ministério da Saúde tinha assinalado um "recuo no Khuzestan, com uma subida das hospitalizações e o desrespeito dos protocolos" sanitários.

As autoridades voltaram a fechar os serviços públicos, os bancos e as lojas não essenciais em perto de um terço dos municípios daquela província.

Desde o mês passado que as autoridades não dão números da doença província a província.

Na do Sistan-Baluchistan (sudeste), as autoridades também disseram recear um novo foco de infeção.

"Não víamos um tal aumento das infeções por coronavírus" desde o final de fevereiro, sublinha Ghassem Miri, diretor-adjunto da Universidade das Ciências Médicas de Zahedan, capital da província do Sistan-Baluchistan.

O número total de infetados nesta província fronteiriça ao Paquistão e ao Afeganistão é de 909, incluindo 59 mortos e 821 recuperados, considerou em declarações à agência noticiosa Ilna.

Segundo Miri, a subida deve-se ao desrespeito pela população das regras de "distanciamento social e dos protocolos sanitários".

As autoridades permitiram a mais de 150 municípios em todo o país, considerados de baixo risco, reabrirem temporariamente as mesquitas.

Desde 11 de abril que o governo iraniano autorizou um recomeço gradual da atividade económica e levantou restrições às deslocações entre as cidades.

O vice-ministro da Saúde, Iraj Haririch, anunciou hoje que os atletas poderão retomar os seus treinos no caso de 29 desportos, como o ténis e o halterofilismo.

Uma decisão sobre a liga de futebol será tomada no sábado, adiantou, citado pela agência Isna.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 297.000 mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço da agência France-Presse. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.