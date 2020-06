"Experiência global gigante". Ar mais limpo na pandemia permite avanços científicos sobre o clima

Os dados, recolhidos em várias partes do mundo – desde o continente americano ao europeu ou ao asiático –, na esperança de que se consigam manter pelo menos alguns dos ganhos conseguidos durante a pandemia, que levou milhões de carros a pararem e fábricas a fecharem.Os Estados Unidos são quem mais tem apostado em estudos sobre o atual fenómeno atmosférico. Um grupo de investigadores tem estado a pilotar um pequeno avião sobre a longa autoestrada que liga Boston a Washington, a Route I-95, para nesse espaço aéreo medirem os níveis de dióxido de carbono.Outros especialistas montaram monitores que detetam a qualidade do ar junto às linhas de caminho de ferro da cidade de Salt Lake City, no Estado do Utah. Já cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que pertence ao Governo norte-americano, deram início a um estudo da qualidade do ar na era Covid-19.No Estado de Maryland, cientistas de uma universidade estão a realizar voos sobre a cidade de Baltimore para recolherem amostras. O governador desse Estado, Larry Hogan, já pediu a um dos seus altos funcionários, especialista em questões ambientais, que utilize esses dados para conceber novas políticas para Maryland a terem início já no outono, entre as quais poderão estar a expansão do teletrabalho e a promoção de veículos elétricos. considerou aoa cientista Sally Ng., lamentou.

Teoria sobre o ozono comprovada

Outros momentos da História recente, como o 11 de setembro de 2001, que obrigou aviões a ficarem em terra durante algum tempo, também contribuíram para uma melhoria da qualidade do ar. Mas“Conseguimos observar estas mudanças em tempo real, por todo o mundo, durante um período muito mais longo do que qualquer outro”, explicou aoo cientista Shobha Kondragunta.Na Índia, por exemplo, onde os níveis de poluição são dos mais elevados de todo o globo, pela primeira vez em décadas os céus tornaram-se mais limpos. No entanto, uma organização de pesquisa ambiental de Nova Deli monitorizou a qualidade do ar em 122 cidades indianas e concluiu que, em algumas delas, os níveis de ozono subiram, apesar de o trânsito ter diminuído.Sarath Guttikunda, diretor dessa organização, explicou aoque– habitualmente relacionado com asma, doenças cardíacas e até morte prematura –“Esta é uma teoria que os cientistas atmosféricos aprendem nas aulas, mas nunca tinha sido vista na prática em ambiente real”, acrescentou. A milhares de quilómetros de distância da Índia, em Los Angeles, cientistas verificaram o mesmo fenómeno.

Modelos climáticos estão a ser comprovados

A par destes estudos, nos Estados Unidos há ainda cientistas que procuram entender melhor o impacto humano nas alterações climáticas. Os investigadores Xinrong Ren e Colm Sweeney têm, nos últimos dois anos, monitorizado os níveis de dióxido de carbono – o maior causador do aquecimento global – em Boston, Nova Iorque, Filadélfia, Baltimore e Washington através de um dispositivo montado nas asas de dois pequenos aviões.Assim que a pandemia forçou o encerramento dos países, os cientistas aproveitaram para fazer voar com mais frequência estes “laboratórios voadores”., explicou Sweeney.No passado, a Administração Obama utilizou os modelos em questão para justificar as primeiras regulações dos Estados Unidos para combater as alterações climáticas. Mais tarde, a Administração Trump enfraqueceu ou eliminou estas regulações, considerando pouco fiáveis os modelos existentes sobre o clima.Agora, os dados concretos que estão a ser recolhidos podem retirar razão ao presidente norte-americano, numa altura em que vários estudos têm sugerido que as mortes causadas por asma e doenças pulmonares diminuíram desde o início da pandemia devido ao ar mais limpo., explicou aoum cientista de Maryland.

Administração Trump desvaloriza avanços científicos

Funcionários da Administração Trump já argumentaram que três meses de investigação não são suficientes para comprovar a veracidade dos modelos científicos existentes., declarou recentemente Steven Milloy, conselheiro informal da Casa Branca para políticas ambientais.“Sei que esses tipos querem qualquer desculpa para fazerem mais dinheiro e querem algo com que se ocupar, mas não acredito que [os seus estudos] validem alguma coisa”, acrescentou.Já Andrea Woods, porta-voz da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que pertence ao Governo, esclareceu em comunicado que a entidade “está a aproveitar a oportunidade trazida pela pandemia de Covid-19 para aumentar os conhecimentos sobre potenciais impactos da atividade humana na qualidade do ar”.Apesar de reconhecer que “muitos dados estão a ser reunidos”, a agência alerta que