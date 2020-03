Exposição de arte inaugurada `online` para contornar a Covid-19

A decisão, apresentada como "um acontecimento sem precedente para o museu", foi tomada seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde, para controlar a propagação da doença Covid-19.

Assim, Julian Opie fará no dia 18 uma visita guiada à exposição no Museu Coleção Berardo, através das redes sociais do museus, a partir das 19:00.

Nascido em Londres, em 1958, Julian Opie "é conhecido pela particularidade da representação dos seus retratos, figuras e paisagens", com "cores sólidas, com contornos negros e espessos para as feições".

"É uma mistura de `pop art` e minimalismo com uma sensibilidade inteiramente contemporânea", descreve o Museu Coleção Berardo.

Julian Opie volta a ter uma exposição em Portugal, onde já expôs anteriormente, e desta vez "as pessoas serão o tema central", retratadas "de várias formas e com vários materiais; ora estáticas, ora em movimento; ora pintadas, ora esculpidas".

Segundo o museu, o artista visual apresentará ainda uma instalação inspirada na Torre de Belém, de Lisboa.

A exposição ficará patente até 30 de agosto.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

Portugal tem 78 casos confirmados.