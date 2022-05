Exposição mostra em Leiria como 26 escolas se adaptaram à pandemia

"Escolas em pandemia" é um projeto do Museu Escolar dos Marrazes, de Leiria, que convidou o fotógrafo a acompanhar as rotinas de 26 escolas dos municípios que integram a Rede Cultura, responsável pela candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027.

Ao longo de cerca de nove meses, Nuno André Ferreira visitou desde o pré-escolar a um polo do Politécnico de Leiria, fotografando as implicações que a pandemia provocou no quotidiano de alunos, professores e auxiliares.

"Quisemos fazer um retrato do que foram as alterações que a covid-19 trouxe para as escolas, a forma como limitou (ou não), as mudanças, a adaptação de alunos e professores", explicou o fotógrafo à agência Lusa.

Nas imagens que fez, constam corredores vazios, espaços desportivos desertos, sinalética vária, aulas com turmas de máscara e distanciamento ou refeitórios com divisórias. Mas também "miúdos a jogar ténis de mesa de máscara e matraquilhos vedados à utilização".

Cruzando escolas desde Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, a Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, Nuno André Ferreira documentou "uma parte significativa do território nacional", concretamente no que ao ensino diz respeito.

"É um trabalho super-interessante porque nós, fotógrafos, fizemos muitos retratos do que foi a covid. Fizeram-se algumas coisas sobre escolas, mas o trabalho foi sobretudo nos lares e hospitais, nas escolas nem tanto. Um trabalho mais alargado e tão centrado não foi feito. É interessante o espólio documental que fica para o futuro, sobretudo sendo para o Museu Escolar", afirmou.

Do que viu no longo périplo pelas 26 escolas de 26 municípios do território da Rede Cultura, Nuno André Ferreira percebeu que as comunidades escolares "adaptaram-se bem" aos condicionalismos.

A exposição, composta por duas fotografias de cada estabelecimento de ensino visitado, é inaugurada no domingo, às 15 horas, na Praça Goa Damão e Diu, no centro de Leiria, onde fica até 06 de junho.

"Escolas em pandemia" é um projeto do Museu Escolar dos Marrazes, que mereceu apoio do ProMuseus, programa da Rede Portuguesa de Museus. A exposição tem caráter itinerante, estando previsto que seja apresentada nos restantes municípios que integram a Rede Cultura.