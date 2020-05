Fábrica PSA de Mangualde retoma atividade na quarta-feira

"Graças a um esforço coletivo, validado pela auditoria realizada no dia 06 de abril, podemos retomar a produção no Centro de Mangualde, de forma gradual e segura. No dia 06 de maio terão início os trabalhos de preparação nas unidades de ferragem e pintura, e, a partir de 7 de maio, estarão em laboração todas as áreas de produção", destaca o diretor do Centro de Produção de Mangualde.

José Luis Alonso Mosquera explica que, desde que suspendeu a atividade, em 18 de março, por causa da pandemia da covid-19, que implementou "um protocolo de medidas sanitárias reforçadas nas instalações" de Mangualde que contém mais de 100 medidas de higiene e segurança.

"Um protocolo elaborado com o apoio dos serviços médicos do Groupe PSA, e enriquecido com a contribuição dos representantes dos trabalhadores", assume o diretor, que já tinha afirmado, em 21 de abril, aquando da apresentação à comunicação social do documento, que também foi aprovado pela Direção Geral da Saúde (DGS).

No comunicado, o diretor industrial do Groupe PSA esclarece que "os princípios intocáveis" das operações da empresa passam por "proteger os colaboradores e as atividades económicas" e o protocolo de medidas sanitárias "confere um elevado nível de proteção aos colaboradores e é o primeiro critério para a retoma de atividade nas fábricas

"Com a atividade industrial a ser impulsionada pela atividade comercial, que é o nosso segundo critério, vamos relançar, de forma gradual e segura, o nosso aparelho industrial para produzirmos os veículos que são necessários aos nossos clientes. Estes dois critérios irão guiar as nossas decisões durante as próximas semanas e meses", reforça Yann Vincent.

Entre as mais de 100 medidas implementadas pelo grupo, estão a medição de temperatura à entrada da fábrica, o uso obrigatório de máscara e óculos ou viseira, a limpeza frequente de ferramentas e superfícies de trabalho e os trajetos pedonais definidos com regras de distanciamento.

A fábrica também limitou o acesso a áreas privadas, como instalações sanitárias e cantina, com redução de número de utilizadores ao mesmo tempo nos espaços, e a proibição de acesso às máquinas de café, água, `snacks` e multibanco.

A empresa faculta diariamente a cada colaborador um `kit` com duas máscaras, óculos ou viseira, gel desinfetante e luvas, e ainda um protetor para o banco da viatura para as deslocações da fábrica para casa e, em caso de usufruir de boleia, num limite máximo de duas pessoas por viatura, tem direito a mais duas máscaras.

"O reinício gradual e seguro da produção nas fábricas do grupo ocorrerá nas próximas semanas, com uma primeira fase de reaberturas parciais da atividade industrial, entre 04 e 11 de maio (a partir de 11 de maio em França), tendo em conta o contexto comercial (desconfinamento, reabertura dos concessionários e situação comercial de cada modelo) e a normalização progressiva dos fluxos de fornecimento de componentes", esclarece o documento.

