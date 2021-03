Farmácias apelam à mobilização de todos os profissionais para a vacinação contra a Covid

A Associação Nacional de Farmácias garante que todos os farmacêuticos têm as devidas competências. Esta nota surge na sequência da eventual falta de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde para o arranque da Segunda Fase do Programa de vacinação e depois do Sindicato dos Enfermeiros ter defendido que o processo deve ser executado pelo SNS.