FC Barcelona empata em Sevilha mas mostra grandes melhorias de jogo

O resultado até acaba por ser lisonjeiro para o Sevilha, vice-líder do campeonato espanhol, mas hoje decididamente 'manietado' pelo bom futebol do 'Barça', já mais próximo do esquema procurado por Xavi Hernández.



Os catalães continuam 'órfãos' de Messi, é um facto, só que o passo em frente parece cada vez mais próximo, a ponto de dominarem por completo no tradicionalmente difícil estádio Ramón Sánchez Pizjuán.



O uruguaio Ronald Araújo marcou o golo dos visitantes, aos 45 minutos, a colocar 'justiça' no marcador, já que a equipa da casa tinha chegado ao 1-0 aos 32 minutos, com um golo do argentino Alejandro Gómez, no único remate à baliza dos sevilhanos em toda a partida.



A primeira meia hora de jogo foi de grande classe para a formação de Xavi Hernández, que depois decaiu um pouco e voltou a dar tudo nos últimos 30 minutos, quando a expulsão de Koundé reduziu o Sevilha a 10.



Ronald Araújo foi o 'homem do jogo', mas também se podem destacar as exibições seguríssimas de Gavi e Sergio Busquets no meio campo e de Dembelé na direita do ataque, o setor em que o 'Barça' tem mais debilidades.



Com este resultado, o Sevilha, treinado por Julen Lopetegui, mantém o segundo lugar, a cinco pontos do Real Madrid.



O FC Barcelona sobe a sétimo, a 15 pontos dos 'merengues', e fica com boas perspetivas para o resto do campeonato - para o título já é tarde, mas o apuramento para a Liga dos Campeões passa a estar à distância de dois pontos apenas.



Também se acertou calendário em Villarreal, onde o clube local goleou o Alavés por 5-2, a confirmar a tendência de recuperação, após alguns momentos menos bons nos últimos tempos.



Depois de vitórias na Taça do Rei e apuramento para os 'oitavos' na 'Champions', o Villarreal junta este sucesso na Liga nacional às boas vitórias sobre o Rayo Vallecano (quarto do campeonato ) e Real Sociedad (sexto) e já é nono na classificação, a quatro pontos dos lugares 'europeus'.



Gerard Moreno (18 e 88) e o senegalês Boulaye Dia (27 e 76) 'bisaram' na partida e Yeremi Pino (79) fez o outro golo do Villarreal.



Do lado do Alavés, os tentos foram apontados por Pere Pons (44) e Joselu (65).



O campeonato espanhol só regressa em 31 de dezembro, no arranque de uma 19.ª jornada que inclui a visita do Real Madrid a Getafe, a deslocação do Sevilha a Cadiz e a receção do campeão Atlético de Madrid ao Rayo Vallecano. O 'Barça' só joga em 02 de janeiro, em Maiorca.