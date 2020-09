Fernando Santos garante "motivação" lusa para entrar a vencer na Liga das Nações

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Dragão, no Porto, o palco do embate de sábado, o técnico lembrou que muitos dos atletas que estão integrados no grupo "regressam de férias e nem pré-época fizeram", mas vincou o "espírito ambicioso da equipa, mesmo com essas limitações".

"Ninguém espera que nesta primeira fase da Liga das Nações as coisas sejam boas, mas queremos ganhar. Os jogadores têm um espírito fantástico, adoram estar na seleção e isso é fundamental. Amanhã (sábado) vão ter a alegria e motivação para fazer um grande jogo e conseguir vitória", disse Fernando Santos.

O selecionador nacional avaliou o adversário croata como "uma equipa poderosa e com jogadores de enorme qualidade", embora evitando fazer paralelismos entre este duelo e o jogo dos oitavos de final do Euro 2016, que Portugal venceu, então, por 1-0, após prolongamento, com golo de Ricardo Quaresma.

"Esse foi um jogo importante, dos melhores do Euro 2016, e na altura qualquer equipa que vencesse tinha a forte possibilidade de ser campeão. Foi um jogo marcante, mas foi em 2016. Agora são outros jogadores e não podemos pensar no que se passou", vincou o técnico.

Apesar de a atividade das seleções estar parada há vários meses -- Portugal não joga desde 17 de novembro de 2019 -, Fernando Santos garantiu conhecer bem o perfil da equipa croata, desvalorizando a ausência das `estrelas` Rakitic e Modric neste desafio.

"O que marca os jogos são as equipas e o coletivo. Depois, os artistas dão o toque de qualidade que pode decidir algumas coisas. São duas equipas com qualidade e vão demonstrá-lo no bom espetáculo. Mas claro que os jogadores de grande qualidade fazem sempre falta", disse Fernando Santos.

Possível ausência na equipa portuguesa para este desafio será de Cristiano Ronaldo, que está a contas com uma infeção num dedo do pé direito, que deixa Fernando Santos com "muitas dúvidas" que o `capitão` possa estar a 100% para este embate.

"A evolução tem sido muito boa. Hoje, ficou no ginásio a fazer o trabalho possível, mas tenho algumas dúvidas que amanhã (sábado) esteja em condições. Não é uma lesão, mas sim uma infeção, que depende sempre da ação dos antibióticos para a recuperação", disse Fernando Santos.

Certa será ausência de público nas bancadas do estádio do Dragão, algo que o treinador lamenta, mas diz que "não vale a pena estar a pensar nisso".

"O público conta sempre, não só quando a equipa está bem, mas, sobretudo, nos momentos menos bons, quando os adeptos nos arrastam para a frente e motivam-nos. Não podendo contar com isso, temos de fazer bem o nosso trabalho, tal como tem acontecido nos últimos anos", rematou Fernando Santos.

Portugal defronta no sábado a Croácia, na primeira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações do futebol, numa partida agendada para as 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, e que terá arbitragem do italiano Davide Massa.