Festas do Senhor de Matosinhos canceladas pela primeira vez em 700 anos

Esta decisão, aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal, prendeu-se com o facto de "não estarem reunidas as condições necessárias para a sua realização", dado o "cenário de pandemia que se vive no país", referiu a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, em comunicado.

Esta iniciativa, interrompida pela primeira vez em quase 700 anos de história, junta-se às outras duas romarias do concelho -- Festas da Senhora da Hora e Festas do Mártir São Sebastião, igualmente canceladas, adiantou.

"Todos os intervenientes estão conscientes da penalização económica que esta circunstância trará aos operadores deste tipo de festas e romarias", referiu o vice-presidente da câmara, Fernando Rocha, citado na nota.

O autarca, que é presidente da Associação para a Animação da Cidade de Matosinhos -- entidade coorganizadora das festas -- sublinhou que depois de consultadas as autoridades de saúde "nenhuma outra decisão poderia ser tomada".

Contudo, Fernando Rocha disse estar a ser articulada com a Paróquia de Matosinhos "uma fórmula" que permita que o Dia do Senhor de Matosinhos, que este ano se celebra a 03 de junho, seja assinalado.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Dos infetados, 1.180 estão internados, 271 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 184 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.