Fim do isolamento profilático para os viajantes na Madeira

A partir de amanhã acaba o isolamento profilático para os viajantes, por exemplo.



Esta é uma das regras que mudam e que foram anunciadas esta tarde pelo chefe do Governo Regional madeirense, Miguel Albuquerque.



A partir de amanhã acaba o limite de 5 espectadores por sala em espectáculos, passando a lotação a ser de 50% e sem intervalos.



As visitas nos lares passam a ser de duas por semana, durante uma hora.





A partir de domingo, 2 de maio, o recolher obrigatório vigora a partir das 23 horas.



Quanto a casamentos e baptizados, pode ser utilizado 50 por cento do espaço, mantendo as regras de cinco pessoas por mesa no interior e no exterior.



Supermercados, estabelecimentos comerciais e ginásios, ocupação de 50 por cento dos espaços, sendo que nos ginásios regressam as aulas de grupo, com limite máximo de 5 pessoas.



Os casinos passam a funcionar até às 22 horas.