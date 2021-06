Finanças frágeis prejudicam resposta de África à pandemia

De acordo com o relatório "Covid-19 em África, um ano depois: desafios e perspetivas", antes da pandemia pelo menos 30 países gastavam mais em encargos com a dívida pública do que nos seus sistemas de saúde.No último ano, a situação agravou-se porque o custo dos pagamentos aumentou relativamente ao Produto Interno Bruto (PIB) enquanto as receitas fiscais diminuíram.", escrevem os autores.Angola, que contraiu grande parte da sua dívida pública junto da China, foi um dos países africanos que sofreram com a situação, agravada pela queda na procura de petróleo e descida dos respetivos preços, resultando numa forte depreciação do kwanza.Apoiada pelo G20, a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) suspendeu os pagamentos de empréstimos bilaterais feitos por membros do grupo a alguns dos países mais pobres do mundo, medida prorrogada até dezembro de 2021.Esta iniciativa não incluiu credores privados, e nem o Banco Mundial nem o Fundo Monetário Internacional (FMI) suspenderam os pagamentos de reembolso dos programas de assistência financeira.Aproveitando a experiência com a epidemia de Ébola, "".Isto apesar de a capacidade dos serviços de saúde africanos ser a mais baixa do mundo, com uma média de 135 camas hospitalares, três unidades de cuidados intensivos e 35 médicos por 100.000 pessoas e sofrer com o acesso instável à eletricidade.





Aposta nos jovens para enfrentar o futuro







O relatório identifica caminhos para que o continente seja mais autónomo e autossuficiente se desenvolver uma economia mais diversificada, respeitadora do ambiente e que aposte na digitalização.", defendeu o empresário Mo Ibrahim, fundador e presidente da Fundação com o seu nome.O relatório foi publicado na véspera do início do Ibrahim Governance Weekend 2021, um fórum sobre o impacto da pandemia na saúde, economia e política em África e propostas para a recuperação que vai decorrer num formato digital entre quinta-feira e sábado.

Entre os oradores estão o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.