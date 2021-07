França com aumento de casos a par de redução de internamentos hospitalares

De acordo com o relatório diário da agência nacional de saúde francesa, os novos casos seguem a tendência de alta dos últimos dias (eram 2.683 há uma semana) e o país atingiu um total de 5,8 milhões de infeções do novo coronavírus.

Mais 18 mortes foram registadas em hospitais, elevando os casos fatais de covid-19 para 111.331.

As autoridades sanitárias atribuem o aumento de casos à progressiva expansão da variante Delta, mais contagiosa, e que já responde por quase metade de todas as novas infeções no país.

No entanto, o facto de a grande maioria dos recém-infetados serem jovens, já que a maioria dos idosos e idosos estão vacinados, significa que o aumento dos casos não se traduz em mais pressão hospitalar.

O último balanço indica que os pacientes de covid-19 internados em hospitais está em 7.275, abaixo dos 8.044 registados há uma semana, e os internados em cuidados intensivos recuaram para 953 (1.123 há uma semana).

No próximo dia 12, o presidente francês Emmanuel Macron vai liderar uma reunião do Conselho de Defesa dedicado à crise de saúde e espera-se que anuncie possíveis medidas para tentar conter as novas infeções e incentivar os cidadãos não vacinados a fazê-lo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.142 pessoas e foram registados 902.489 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.