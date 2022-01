França regista mais de 271 mil novos casos diários

O ministro da Saúde, Olivier Véran, já tinha avisado hoje na Assembleia Nacional que o número de novos casos iria aproximar-se dos 300 mil e os dados divulgados esta noite pelas autoridades sanitárias indicam 271.686 novas infeções.

É um novo recorde no país, que continua a ver os números da pandemia a multiplicar-se nesta quinta vaga, havendo agora 20.186 pessoas internadas nos hospitais em França devido à covid-19 e, destas pessoas, 3.665 internadas nas unidades de cuidados intensivos.

O ministro da Saúde referiu ainda que na semana passada foram realizados oito milhões de testes no país, havendo atualmente 52.927.791 pessoas vacinadas com pelo menos uma dose da vacina, com cerca de 333 mil doses de reforço a serem administradas diariamente, em média.

A covid-19 provocou 5.448.314 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.015 pessoas e foram contabilizados 1.460.406 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.