França regista quase 60 mil novos casos do vírus

Ainda segundo as autoridades sanitárias divulgaram hoje, já foram detetados no país 4.644.423 casos no país desde o início da pandemia.

O Presidente da República, Emmanuel Macron, anunciou hoje que todo o país está agora em regime de confinamento ligeiro, com os franceses a poderem deslocar-se até 10 quilómetros da sua residência e obrigados a um recolher obrigatório entre as 19:00 e as 06:00.

Nas últimas 24 horas morreram 304 pessoas devido ao vírus, perfazendo assim um número total de mortos de 69.623.

Há atualmente 28.463 pessoas hospitalizadas e 5.053 destes pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, uma diminuição de 19 pessoas face à véspera.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.805.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.