França suspende milhares de profissionais de saúde não vacinados

Até quarta-feira, para continuar a trabalhar, todos os profissionais de saúde - de hospitais, de lares de idosos, cuidadores informais, bombeiros, condutores de ambulâncias - tinham de ser inoculado com, pelo menos, uma dose da vacina contra o novo coronavírus. Dois meses após o ultimato do presidente francês, Emmanuel Macron, uma minoria significativa não se vacinou contra o SARS-CoV-2.

"Cerca de 3.000 notificações por suspensão foram enviadas ontem aos funcionários dos centros de saúde e clínicas que ainda não foram vacinados", disse Olivier Veran à rádio RTL.

, disse Olivier Veran à rádio RTL.





De acordo com o ministro francês da Saúde, "várias dezenas de profissionais" demitiram-se, em vez de aceitarem ser vacinados.

Alguns médicos, enfermeiros e até cuidadores têm recusado a vacina devido a questões éticas pessoais ou por razões tradicionais, como a crença de que possam existir efeitos secundários graves, embora estes nunca tenham sido confirmados cientificamente. Há também aqueles que discordam da necessidade de medidas de saúde pública para conter a pandemia ou ainda quem tenha dúvidas específicas sobre estas vacinas contra a covid-19.







Mas agora, quem se recusar a levar a vacina é suspenso, fica sem salário e pode mesmo vir a ser despedido.

💬 L'obligation vaccinale des #soignants : "Près de 3 000 suspensions hier sur 2,7 millions de salariés, essentiellement du personnel du service support, peu de blouses blanches", @olivierveran dans #RTLMatin avec Yves Calvi pic.twitter.com/TpdLGwrTxL — RTL France (@RTLFrance) September 16, 2021



Segundo o ministro, "grande parte destas suspensões são apenas temporárias" e estão associadas "principalmente ao pessoal dos serviços de apoio", não tanto em médicos ou enfermeiros.



"Muitos deles decidiram vacinar-se, visto que passou a ser obrigatório", mas houve "algumas dezenas de demissões nesta fase".





O ministro sublinhou que "estamos muito longe" dos números de 200.000 a 300.000 trabalhadores da saúde que poderiam ser afastados, segundo algumas fontes, da assistência médica ou de lares e infraestruturas de apoio a idosos por serem contrários à vacinação.





Quem não justificar a recusa da vacina, uma contra-indicação ou contaminação recente, "não pode mais exercer a sua atividade", de acordo com a lei publicada a 5 de agosto.







Em julho, Macron estabeleceu um prazo, até dia 15 de setembro, para que todos os profissionais de saúde recebessem pelo menos a primeira dose de uma vacina, sob pena de suspensão sem remuneração. Apesar do ultimato, milhares de profissionais de saúde continuam sem a vacinação completa, o que tem levantado questões acerca da sobrevivência do sistema de saúde.







O crescimento de movimentos anti-vacinas em França e noutros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido, levou o governo francês a adotar esta medida.







De acordo com o último relatório das autoridades, de 7 de setembro, pouco mais de 88 por cento dos prestadores de cuidados em hospitais e lares receberam pelo menos uma dose e quase 94 por centi entre os profissionais independentes. Ou seja, cerca de 12 por cento dos funcionários hospitalares públicos e seis por cento dos profissionais de consultórios privados ainda não tinham sido vacinados.







Veran afirmou, contundo, que "a continuidade do atendimento está assegurada".







O ministro da Saúde fez, por outro lado, um apelo para que todas as pessoas que recebem a vacina contra a gripe todos os anos (entre 17 e 18 milhões de pessoas) venham a receber uma terceira dose contra a covid-19.



"Essa terceira dose é necessária" porque essas pessoas têm um sistema imunológico mais frágil, explicou.