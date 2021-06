Gil Dias promete "dar tudo em campo" ao serviço do Benfica

"Prometo dar tudo em campo, não dou nada como perdido e a época vai ser boa. Sou um jogador rápido, forte fisicamente, bom no drible e gosto de fazer golos. Neste momento estamos numa fase de início de uma nova época. Estamo-nos a conhecer, a trabalhar muito, a ganhar ritmo para entrarmos fortes nos jogos", afirmou à BTV o jogador.



E acrescentou: "Este é um dia muito especial para mim. Desde pequenino que sonho com este dia. Finalmente, este sonho está realizado e espero provar o meu valor em campo, para os adeptos".



No dia 25 de junho, o Benfica tinha anunciado a contratação do jogador, e revelado que o contrato entre as partes é válido até 2026, com o futebolista a assinalar hoje a fácil adaptação à Luz.



"Tenho-me ambientado muito bem. Já conhecia alguns jogadores e o resto do plantel que não conhecia estou a gostar de conhecer. Receberam-me muito bem e agora estamos todos focados no trabalho. Conhecia o Diogo Gonçalves, porque joguei com ele na seleção, e o Krovinovic. Têm impacto no grupo e está a ser fácil adaptar-me", sublinhou.



O extremo, de 24 anos, esteve na última temporada emprestado ao Famalicão, pelo Mónaco, que o contratou em 2014/15 ao Sporting de Braga, no qual terminou na sua formação, depois de passagens por Gafanha, Sporting e Sanjoanense.



Sem se conseguir impor nos monegascos, Gil Dias passou por empréstimo pelos portugueses do Varzim e do Rio Ave, pelos italianos da Fiorentina, pelos ingleses do Nottingham Forest, pelos gregos do Olympiacos e pelos espanhóis do Granada.