Governadora de Nova Iorque reforça uso das máscaras nas escolas

Hochul, do Partido Democrata e antiga congressista, fez na terça-feira o juramento da tomada de posse num evento reservado, supervisionado pela principal juiza do Estado, Janet DiFiore, e mais tarde, em cerimónia no edifício do Congresso estadual, prometeu uma "abordagem fresca, colaborativa" no governo do Estado.



"Quero que as pessoas voltem a acreditar no seu governo", disse Hochul, antiga número dois de Andrew Cuomo, que se afastou na sequência de múltiplas acusações de assédio sexual.



A nova governadora destacou que já começou a falar com outros líderes do partido que se queixaram, durante anos, de serem marginalizados e ignorados por Cuomo, incluindo o "mayor" (presidente da Câmara) de Nova Iorque, Bill de Blasio.



"Não vai haver menorização. Haverá uma cooperação total", prometeu Hochul.



A nova governadora também agradeceu à sua "grande família católica irlandesa", incluindo duas crianças e Bill Hochul, o seu marido desde há 30 anos.



No seu primeiro dia à frente do governo estadual, Hochul disse que vai tornar obrigatório o uso das máscaras nas escolas.



Acrescentou também que quer todo o pessoal escolar vacinado ou testado semanalmente ao novo coronavírus e que consultou as várias partes envolvidas nas escolas, dos pais aos professores, para determinar como preparar o regresso dos estudantes às escolas em segurança.