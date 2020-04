Governo autoriza reinício da I Liga no final do mês de maio

Após uma reunião do conselho de ministros, Pedro Siza Vieira disse, num debate sobre a retoma da economia na Assembleia da República, que "no final do mês [de maio] poder-se-á retomar a competição profissional na I Liga de futebol".



A I Liga foi suspensa por tempo indeterminado em 12 de março, após 24 das 34 jornadas – com o FC Porto na liderança da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica –, faltando disputar 90 jogos, bem como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.



Já a II Liga, que também foi interrompida após a 24.ª jornada, não recebeu ‘luz verde’ do Governo para o seu reatamento.