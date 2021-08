Governo de Macau realiza testes a toda a população em três dias

As autoridades disseram que 41 locais, 27 em Macau e 14 no Cotai (faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane), vão estar disponíveis para realização dos testes de ácido nucleico, de acordo com um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

"Em resposta aos quatro novos casos confirmados esta terça-feira em Macau, o Centro (...) ativa o plano de realização de testes de ácido nucleico para toda a população, a partir das 09:00 de quarta-feira [02:00 em Lisboa]. A testagem maciça funciona por 24 horas e a sua conclusão será prevista dentro de três dias", indicou.

Os quatro casos da variante Delta do novo coronavírus levaram o Governo de Macau a declarar o "estado de emergência imediata" no território "em risco de sofrer um surto" comunitário.

As autoridades disseram que já procederam "ao isolamento dos contactos próximos" e que estão a fazer a lista das pessoas que possam ter estado em contacto com os infetados.

O edifício onde a família vive foi isolado e "ninguém pode sair", indicaram as autoridades, que vão reavaliar a situação após a realização de testes aos contactos próximos.

Com mais de 659 mil habitantes, Macau só identificou 63 casos desde o início da pandemia e não registou qualquer morte.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.234.618 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.