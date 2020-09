Governo diz que famílias devem estar confiantes porque escolas estão preparadas

Foto: Mário Cruz - Lusa

O Governo considerou esta tarde que "as famílias devem estar descansadas e confiantes" porque as escolas "são capazes de enfrentar esta pandemia" e receber em segurança os alunos, uma vez que já estão disponíveis as orientações necessárias.