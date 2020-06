Governo diz que "tudo mudou" desde Pedrógão, PSD faz "crónica do que não foi feito"

Foto: António Cotrim - Lusa

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, defendeu esta tarde que "tudo mudou" desde os grandes incêndios de Pedrógão, depois de o PSD enumerar as "faltas" do executivo, numa "crónica do que não foi feito".