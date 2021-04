Governo dos Açores abre inquérito sobre alegada vacinação indevida em Ponta Delgada

"Tendo em conta denúncias chegadas à Secretaria Regional da Saúde e Desporto, e outras levantadas nas redes sociais, sobre a alegada vacinação abusiva contra a covid-19 no passado fim de semana, no Centro de Vacinação da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, nas Portas do Mar, em Ponta Delgada, o secretário Regional da Saúde e Desporto determinou a abertura de processos disciplinares e de um inquérito", lê-se numa nota do Governo Regional enviada hoje às redações.

De acordo com a secretaria regional, a investigação visa "o cabal apuramento dos factos objeto de denúncia, bem como os respetivos responsáveis".

A Unidade de Saúde de São Miguel reforçou este fim de semana a capacidade de resposta nos vários centros de vacinação covid-19 em São Miguel, alargando o funcionamento dos espaços de inoculação e abrindo um novo centro de vacinação na Ribeira Grande.

Numa nota enviada no sábado às redações, a secretaria regional da Saúde e Desporto informava que, com "a abertura de um Centro de vacinação na Ribeira Grande", a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (USISM) "acaba de reforçar a capacidade de resposta nos vários centros de vacinação covid-19 na ilha".

Na Ribeira Grande, o Centro de Vacinação está localizado no Pavilhão Fernando Monteiro, em Vila Franca do Campo, no Centro Cultural, enquanto na Povoação funciona no Centro de Saúde e no Nordeste as equipas de vacinação deslocam-se a cada freguesia.

No total, e segundo a secretaria, "estão alocados à vacinação cerca de 150 profissionais da saúde, por dia".

O reforço do processo de vacinação em São Miguel passa também pela abertura, ao sábado, dos centros de vacinação na Povoação, Nordeste, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande, para vacinação de utentes com 60 e mais anos sem patologias.

Além disso, foi igualmente aumentada a capacidade de resposta no Centro de Vacinação das Portas do Mar, na cidade de Ponta Delgada, que "tem a possibilidade de realizar 450 inoculações por dia", espaço que "abre também ao domingo para utentes com mais de 60 anos e sem patologias, que serão convocados e agendados, telefonicamente".

Segundo adiantou no sábado a Secretaria Regional da Saúde, o processo decorre em articulação com o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, "na vacinação de doentes com neoplasias", e ainda com as Forças Armadas, para apoio na vacinação de utentes da segunda fase, sem patologias.

Os Açores registam atualmente 284 casos de covid-19, segundo o último boletim da Autoridade de Saúde Regional, divulgado na segunda-feira.

A ilha de São Miguel, a maior e mais populosa, concentra a maioria dos doentes com 269 casos, havendo sete na Terceira, sete em Santa Maria e um nas Flores.

"Desde 31 de dezembro de 2020 e até 21 de abril corrente, 69.887 pessoas com 15 ou mais anos foram vacinadas no arquipélago, 49.477 coma a primeira dose (24,42% de taxa de cobertura) e 20.410 com a segunda (10.08% de taxa de cobertura)", no âmbito da 1ª fase do Plano Regional de vacinação, em curso, de acordo com os dados da Autoridade de Saúde açoriana.