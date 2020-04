Governo moçambicano decreta tolerância de ponto na Páscoa, mas proíbe cultos

Em comunicado, a ministra adianta que a tolerância de ponto é dirigida aos trabalhadores e funcionários de todo o país que professam a religião cristã, excetuando-se os que laboram em setores essenciais.

Em cumprimento das medidas de isolamento social em vigor no país, devido à pandemia da covid-19, a tolerância de ponto impõe que os cultos religiosos por ocasião da Páscoa sejam individuais ou no domicílio.

Moçambique regista oficialmente 17 casos de infeção pelo novo coronavírus, mas ainda não há registo de mortes pela doença no país, anunciou o Ministério da Saúde na quarta-feira.

Também na quarta-feira, O Governo anunciou que passa a ser obrigatório o uso de máscaras nos transportes e em aglomerações de pessoas, medidas que visam evitar a propagação do novo coronavírus no país.

As medidas estão incluídas num novo decreto que altera alguns artigos de um primeiro documento aprovado pelo executivo moçambicano em 02 de abril.

Além do uso de máscaras nos transportes públicos e privados, o decreto suspende a proibição dos serviços de táxi por motos e bicicletas, após várias contestações de operadores, principalmente nas províncias do centro e norte do país.

Nas novas medidas, os serviços de táxi por motos e bicicletas podem funcionar, mas mediante o uso de máscaras pelos ocupantes.

O país vive em estado de emergência durante todo o mês de abril, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações.

Durante o mesmo período, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

O número de mortes em África ultrapassou as 500 num universo de mais de 10.500 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 280 mil são considerados curados.