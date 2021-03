Governo pode recorrer ao Tribunal Constitucional depois de promulgação dos apoios sociais

Foto: Lusa

O primeiro-ministro já tinha afirmado que a aprovação das medidas, no Parlamento, à revelia do PS, representava uma violação na norma-travão que impede que os restantes partidos aumentem a despesa pública.



No entanto, a oposição, da esquerda à direita, já veio felicitar a decisão do Presidente da República de dar luz verde à publicação das leis.



O PCP não vai para já pronunciar-se sobre este assunto. Também contactados pela Antena 1, PSD, PS e o gabinete do primeiro-ministro não deram ainda qualquer resposta.



As leis promulgadas por Marcelo Rebelo de Sousa vão atribuir mais apoios sociais aos pais em teletrabalho com filhos em casa, aos trabalhadores independentes e também aos profissionais de saúde.



Falta agora conhecer a reação por parte do Governo, que herda assim uma despesa inesperada no Orçamento de Estado para este ano.