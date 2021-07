Governo renova cerca sanitária em Díli, retira cerca em Baucau

A decisão foi anunciada pelo executivo depois da reunião de hoje do Conselho de Ministros que ouviu apresentações do ponto de situação epidemiológica nacional por responsáveis da sala de situação do Centro Integrado de Gestão de Crises (CIGC).

"Mantém-se a proibição de circulação de pessoas entre o município de Díli e as demais circunscrições administrativas, salvo em casos devidamente fundamentados por razões de segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção dos sistemas de abastecimento público ou de realização do interesse público", refere o Governo.

"Não estão abrangidos por esta interdição de circulação os indivíduos que comprovem a vacinação completa (duas doses) contra a COVID-19, bem como os menores de seis anos que os acompanhem", sublinha.

Durante a reunião de hoje o Governo ouviu detalhes do processo de vacinação no país, sendo que até 06 de julho as autoridades já administraram 243.949 doses do total de 359.800 recebidas até ao momento no país.

Em concreto chegaram ao país, no caso da AstraZeneca, 124.800 doses oferecidas através do mecanismo Covax e mais 135 mil oferecidas pela Austrália e mais 100 mil doses da Sinovac, oferecidas pela China.

A nível nacional, 217.677 pessoas (28,7% da população com mais de 18 anos) já receberam a primeira dose e 26.272 pessoas (3,5%) já completaram a vacinação.

No Município de Díli, já foi administrada a primeira dose da vacina a 115.737 pessoas (54,1%) e 14.418 pessoas já receberam as duas doses (6,74%).

Timor-Leste tem atualmente 942 casos ativos em todo o país, com casos de infeção em todos os municípios menos em Lautem e Liquiçá, com 9.558 casos e 25 mortes registadas desde o início da pandemia.