Governo são-tomense anuncia 161 novos casos

"Num total de 213 amostras enviadas para o Gana, nós tivemos 161 positivos e 52 negativos", disse o chefe do governo, sublinhando que 26 desses infetados encontram-se entre os passageiros de viajaram esta semana para a ilha do Príncipe no voo da STP Airways e colocados em quarentena.

O primeiro-ministro fez o anúncio no final de uma reunião do Comité de Crise, reunido hoje para analisar a situação, já considerada de "muito grave e muito séria" por Jorge Bom Jesus.

"Esses dados vão ser trabalhados, compulsados pela equipa técnica, desagregados por sexos, por região, classe sócio-profissional e certamente amanhã (segunda-feira) darão todos os detalhes", prometeu o primeiro-ministro.

Um dos aspetos que será clarificado por essa equipa técnica é se os 23 casos positivos em São Tomé e Príncipe divulgados no sábado já estão incluídos nos 161 hoje anunciados.

O chefe do executivo assume que a situação da covid-19 em São Tomé e Príncipe "está cada vez mais complicada", tendo convocado uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros para segunda-feira, para decidirem novas medidas de restrição.

"Temos muitos casos, temos a assinalar mortes, importa quebrar a cadeia de contactos. Por isso, enquanto chefe do governo, pesando todas as responsabilidades que recaem sobre os meus ombros, todas as medidas necessárias serão tomadas", disse Jorge Bom Jesus.

"Eu peço desde já a colaboração de todos, nós não toleraremos todo o comportamento anticívico, atentatória da saúde pública, a saúde e a vida da comunidade. Vou ser coerente com aquilo que temos estado a anunciar", acrescentou Jorge Bom Jesus.

O primeiro ministro são-tomense alertou ainda que vão ter de "conviver com esta doença que se instalou", não se sabe "por quanto tempo".

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.754 nas últimas horas, com mais de 42 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Guiné Equatorial lidera em número de infeções (315) e uma morte, seguido da Guiné-Bissau (257 e uma morte), Cabo Verde (152 e duas mortes), Moçambique (79), Angola (35 infetados e dois mortos) e São Tomé e Príncipe com, pelo menos, 161 casos confirmados e três mortes.