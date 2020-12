Governo são-tomense prorroga estado de calamidade por mais 30 dias

"Nós decidimos que até ao dia 15 de janeiro ainda vamos manter o estado de calamidade, tendo em conta a evolução da doença tanto ao nível da nossa sub-região como, sobretudo, relativamente ao território português e mesmo ao nível do espaço europeu", explicou o primeiro-ministro são-tomense, no final de um Conselho de Ministros que decorreu no Palácio Presidencial.

[A Europa] é a nossa porta de entrada, temos duas ligações semanais com Portugal e por isso vamos manter ainda o estado de calamidade, tendo em conta o nível de relaxamento da nossa população", acrescentou.

O estado de calamidade atualmente em vigor terminava hoje.

O governante são-tomense considera que em São Tomé e Príncipe os indicadores garantem que "há alguma estabilidade, a doença está relativamente controlada", mas receia também que estando a aproximar-se a quadra festiva do natal e a enchente nas praias do país durante o tradicional banho do ano novo, é preciso ter cautela e manter as medidas sanitárias em vigor.

"Achamos urgente e pertinente intensificarmos a campanha de sensibilização, de fiscalização, de controlo, de vigilância e naturalmente a coerção vamos ter que operacionalizar", referiu.

"Já tínhamos anunciado as rondas conjuntas das Forças Armadas e polícias, mas desta vez vamos colocar os meios à disposição para que tenhamos o controlo", acrescentou Jorge Bom Jesus, afirmando acreditar que assim se evitarão "consequências mais gravosas com o alastramento da pandemia no país".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.621.397 mortos resultantes de mais de 72,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.733 pessoas dos 353.576 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

São Tomé e Príncipe é, entre os países africanos de expressão portuguesa, o que regista menos mortos devido à covid-19 e menos infeções pelo novo coronavírus - 17 vítimas mortais e 1.009 casos.