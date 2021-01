Governo timorense defende medidas, oposição critica problemas de implementação

A situação da covid-19, numa altura em que o país está no seu nono período de 30 dias de estado de emergência, foi hoje debatida no Parlamento Nacional a pedido do maior partido da oposição, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

José Reis, vice-primeiro-ministro, defendeu a necessidade das medidas que têm vindo a ser aplicadas em Timor-Leste desde o início da pandemia para "evitar transmissão comunitária e salvar a vida da população".

Na intervenção, Reis recordou as "fragilidades conhecidas do setor da saúde" que obrigaram o Governo a adotar "esta estratégia para minimizar o risco da entrada e disseminação do vírus".

A situação, recordou, agravou-se no final do ano passado, com um aumento significativo de casos - atualmente o país tem oito casos ativos - e três casos detetados em pessoas que entraram ilegalmente no enclave de Oecusse-Ambeno, levando à imposição de uma cerca sanitária na região.

Reis disse que, apesar disso, o Governo decidiu não fechar escolas e espaços comerciais, exigindo apenas medidas como higienização de mãos, uso de máscara e distanciamento social.

E que, ao mesmo tempo, procurar minimizar os efeitos económicos como o apoio a empresas, a cesta básica e o apoio especial a trabalhadores do setor informal, entre outros.

Duarte Nunes, chefe da bancada do CNRT, pediu ao Governo que explique a situação atual, apontando vários problemas com a execução do Fundo Covid-19, com o pagamento a trabalhadores da linha da frente e com as medidas de recuperação económica.

Deputados do partido questionaram o Governo, entre outros aspetos, sobre os problemas que têm sido denunciados com o programa da "Cesta Básica", que prevê a atribuição de produtos essenciais ou de um `voucher` no valor de 25 dólares (20,6 euros) por pessoa.

O programa tem sido afetado por várias queixas e problemas, tanto no que toca à qualidade de alguns dos produtos como ao seu valor, que em alguns casos é calculado para a cesta básica muito acima do valor do mercado ou que noutros não totaliza o valor de 25 USD.

Há ainda denúncias de que autoridades locais estarão a cobrar às famílias para que possam receber a cesta básica.

Adérito Hugo da Costa referiu-se, entre outros aspetos, ao elevado custo de máscaras nos mercados, que as tornam inacessíveis para muitos dos habitantes timorenses, rejeitando acusações de que o CNRT tem tentado politizar a pandemia e que apenas exige que o Governo cumpra as garantias e promessas que tem dado.

Criticou igualmente o projeto da cesta básica pela forma como tem vindo a ser implementado, desafiando os membros do Governo para "irem ver ao terreno" os problemas.

"Falam das medidas de prevenção, mas no terreno isso não se aplica. Vemos gente sem máscara, sem distanciamento social, sem lavagem de mãos", acrescentou.