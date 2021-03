Governo timorense prolonga cerca em Díli e alarga para Baucau e Viqueque

A decisão foi tomada numa extensa reunião extraordinária do Conselho de Ministros convocada no essencial para discutir as medidas em vigor no país no quadro da resposta à covid-19, e quando há o maior número de casos ativos de sempre, 97.

"O Governo decidiu a manutenção e continuação da cerca sanitária e do confinamento obrigatório no Município de Díli até 2 de abril de 2021", disse Fidelis Magalhães, ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

"Só está autorizada a saída para as atividades essenciais detalhadas. Regra geral, os cidadãos têm que permanecer em casa. Fiquem em casa. As exceções para comprar comida, telecomunicações ou necessidades básicas. Quem tenha de trabalhar serviços essenciais públicos ou privados, estão autorizados a circular, mas o resto deve ficar em casa", afirmou.

O Governo aprovou ainda a criação de uma cerca sanitária e confinamento obrigatório nos municípios de Baucau e Viqueque com regras idênticas às de Díli.

As medidas nos municípios de Baucau e de Viqueque entram em vigor na terça-feira.