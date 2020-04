Grupo Diário de Coimbra entrou em `lay-off` parcial na sexta-feira

Redação, 12 abr 2020 (Lusa) -- As quatro publicações jornalísticas do grupo Diário de Coimbra estão em `lay-off` parcial desde sexta-feira, na sequência das dificuldades criadas pelo estado de emergência devido à covid-19, confirmou hoje fonte do grupo empresarial.